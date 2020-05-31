Шахтар Донецьк - Динамо Київ 0:0. ОНЛАЙН

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Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга. 24-й тур

31 травня, 17:00

Шахтар - Динамо Київ: пряма трансляція матчу 24 туру УПЛ

23' За результатами повтору Монзуль показала жовту картку Попову за фол під час гольового епізоду.

22' Головни арбітр відмінив гол!

20' ГООООЛ! Динамо відкриває рахунок! Вербич зліва зі штрафного навісив до ближньої штанги. Від захисників Шахтаря м'яч полетів на Кендзьору. Пішла передача на Сидорчука, який з лінії штрафного майданчика від дальньої штанги відправив м'яч у ворота.

18' Вербич виконав поспіль два кутових. Боротьбу вгорі біля своїх воріт захисники Шахтаря виграють.

16' Серію ударів киян з меж штрафного майданчика захисники Шахтаря заблокували. Після удару Русина зліва м'яч від суперника полетів за межі поля.

15' Кендзьора справа навісив на дальню штангу. Вийшло сильно і Русин м'яч не дістав.

13' Шабанов на чужій половині поля штовхнув у спину Марлоса.

12' Цітаішвілі намагався вивести по центру до воріт Буяльського, але пас на партнера зробив занадто слабо.

11' Шахтар поступово намагається перехопити ініціативу в центрі поля

9' Русин справа подав на Вербича занадто високо. Доведеться Миколенку з протилежного флангу продовжувати атаку.

8' Степаненко вирішив здалеку пробити по воротах. Вийшло слабо і неточно.

7' Шабанов по лівому флангу зробив сильний закид вперед на хід Миколенку. Віталій наздогнав м'яч вже за межами поля.

6' Динамо виконувало кутовий. Степаненко на ближній штанзі всіх випередив вгорі і вибив м'яч зі штрафної площі.

4' Тайсон зліва прорвався до воріт, але несильно пробив точно в Бущана.

3' Русин з дальньої відстані завдав пристойний удар по воротах. Пятов відбив м'яч в сторону.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Шахтар прийматиме Динамо в 24 турі української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться 31 травня, о 17:00 на НСК Олімпійському в Києві.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію центрально поєдиннку 24 туру. Початок о 16:45.

Нагадаємо, матч відбудеться без глядачів через карантинні заходи. Анонс і прогноз матчу - ТУТ.

Після 23 турів Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату в Прем'єр-лізі, маючи 50 очок. Динамівці на 3 сходинці з 46 балами.