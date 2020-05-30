Скрипник: Призначати такі пенальті - це перебір

Зоря не заслуговувала на поразку у грі проти Олександрії.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Що сказати? Коли програєш, завжди відчуваєш себе кепсько. Видно, що не вистачає тієї динаміки, яка властива команді, яка повноцінно готується до чемпіонату. 2-3 тижні тренувань - не той період, який дає футболісту бути готовим на сто відсотків.

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Що стосується якості гри, то ми грали в свою гру, але такі пенальті в самому кінці, грубо кажучи, які висмоктуються з пальця...Призначати такі пенальті - це трохи перебір. У єдиноборствах при кутових і штрафних виникає багато таких моментів. Ми б так по 5-6 пенальті за гру били б.

Ми незадоволені програшем і думаю, що не заслуговували поразки. Але потрібно забувати негатив, дивитися вперед і готуватися далі", - відзначив Скрипник.