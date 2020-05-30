Олександрія – Зоря 1:0. Відео голу

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Олександрія вирвала перемогу у Зорі в 24 турі УПЛ.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
30 травня, 24 тур
Олександрія – Зоря 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+4 Гречишкін (пен)
Олександрія: Паньків (к), Ковалець, Третьяков (Задерака,62), Мірошніченко, Бухал, Лучкевич (Шастал,79), Сітало (Безбородько,79), Пашаєв, Грицук, Гречишкін (Банада,56), Дубра
Запасні: Білик, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Довгий
Зоря: Махарадзе, Хомченовський (Луньов,73), Вернидуб (к), Чеберко, Михайліченко, Цвек, Юрченко, Кочергін, Лєднєв, Перович (Громов,73), Кабаєв (Тимчик,61)
Запасні: Васіль, Каменюка, Абу Ханна, Іванісеня, Чайковський, Циганікс
Попередження: Пашаєв, 45+2 – Лєднєв,70, Луньов,77, Міхайліченко, 80, Вернидуб, 89
Нагадаємо, Дніпро-1 розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ.
Також, Десна переграла Колос.