Поєдинок розпочнеться о 14:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 травня, Колос зіграє вдома з Десною в матчі 24 туру чемпіонської групи української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

Колос: Антон Яшков, Євген Єфремов, Віталій Гавриш(К), Кирило Петров, Владислав Ємець, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Євгеній Смирний, Олег Ільїн, Арні Вільхамссон, Володимир Лисенко

Запасні: Євгеній Кучеренко, Вадим Парамонов, Олександр Чорноморець, Денис Костишин, Станіслав Сорокін, Олег Кожушко, Євгеній Морозко, Олександр Бондаренко, Максим Максименко

Актуально: Колос - Десна: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огіря, Андрій Домбровський, Олександр Філіппов, Владислав Калітвінцев, Андрій Тотовицький, Андрій Мостовий, Олексій Гуцуляк, Максим Імереков, Денис Фаворов(К)

Запасні: Ігор Литовка, Віталій Єрмаков, Єгор Картушов, Дмитро Хльобас, Андрій Гітченко, Юхим Конопля, Сергій Старенький, Пилип Будківський, Орест Кузик

Нагадаємо, прев'ю матчу.