Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 травня, Колос зіграє вдома з Десною в матчі 24 туру чемпіонської групи української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами.
Колос: Антон Яшков, Євген Єфремов, Віталій Гавриш(К), Кирило Петров, Владислав Ємець, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Євгеній Смирний, Олег Ільїн, Арні Вільхамссон, Володимир Лисенко
Запасні: Євгеній Кучеренко, Вадим Парамонов, Олександр Чорноморець, Денис Костишин, Станіслав Сорокін, Олег Кожушко, Євгеній Морозко, Олександр Бондаренко, Максим Максименко
Актуально: Колос - Десна: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ
Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огіря, Андрій Домбровський, Олександр Філіппов, Владислав Калітвінцев, Андрій Тотовицький, Андрій Мостовий, Олексій Гуцуляк, Максим Імереков, Денис Фаворов(К)
Запасні: Ігор Литовка, Віталій Єрмаков, Єгор Картушов, Дмитро Хльобас, Андрій Гітченко, Юхим Конопля, Сергій Старенький, Пилип Будківський, Орест Кузик
Нагадаємо, прев'ю матчу.