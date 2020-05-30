Колос - Десна: прев'ю матчу 24 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
30 травня
24 тур
Колос - Десна
Арбітр: Юрій Іванов (Донецька область) провів 10 матчів в УПЛ
Історія зустрічей
Всього зіграно 6 матчів: +3=1-2 м’ячі 9-4
На полі Колоса — 3 матчі: +1=0-2 м’ячі 2-2
В УПЛ зіграно 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 2-0
На полі Колоса — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0
Останній матч на полі Колоса — 24.11.2019. 15-й тур Чемпіонату України-2019/2020.
Колос — Десна — 2:0
Голи: 1:0 — В. Лисенко (29), 2:0 — А. Вільхамссон (71).
Цікаві факти та можливі події
Безнічийна клубна рекордна серія Колоса в УПЛ з 28 вересня триває 15 матчів: 5 перемог та 10 поразок.
Десна може зазнати 10-ї гостьової поразки в УПЛ
Чернігівський клуб може 10-й раз в УПЛ зіграти внічию.
З 24 листопада гравці Колоса якщо забивають голи у Чемпіонаті, то не менше 2-х за гру.
З 15 грудня Десна більше одного голу за матч у Чемпіонаті не пропускає.
Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 50-ї поразки своїх підопічних.
Гольовий серіал Олександра Філіппова (Десна) триває в УПЛ 4 матчі — 4 голи.
100-й матч в УПЛ може провести Дмитро Хльобас (Десна).
Андрій Богданов (Колос) поточний Чемпіонат починав саме у складі Десни.