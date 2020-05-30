Колос - Десна: прев'ю матчу 24 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

30 травня

24 тур

Колос - Десна

Арбітр: Юрій Іванов (Донецька область) провів 10 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 6 матчів: +3=1-2 м’ячі 9-4

На полі Колоса — 3 матчі: +1=0-2 м’ячі 2-2

В УПЛ зіграно 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 2-0

На полі Колоса — 1 матч: +1=0-0 м’ячі 2-0

Останній матч на полі Колоса — 24.11.2019. 15-й тур Чемпіонату України-2019/2020.

Колос — Десна — 2:0

Голи: 1:0 — В. Лисенко (29), 2:0 — А. Вільхамссон (71).

Цікаві факти та можливі події

Безнічийна клубна рекордна серія Колоса в УПЛ з 28 вересня триває 15 матчів: 5 перемог та 10 поразок.

Десна може зазнати 10-ї гостьової поразки в УПЛ

Чернігівський клуб може 10-й раз в УПЛ зіграти внічию.

З 24 листопада гравці Колоса якщо забивають голи у Чемпіонаті, то не менше 2-х за гру.

З 15 грудня Десна більше одного голу за матч у Чемпіонаті не пропускає.

Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 50-ї поразки своїх підопічних.

Гольовий серіал Олександра Філіппова (Десна) триває в УПЛ 4 матчі — 4 голи.

100-й матч в УПЛ може провести Дмитро Хльобас (Десна).

Андрій Богданов (Колос) поточний Чемпіонат починав саме у складі Десни.