Матч Карпати - Маріуполь може не відбутися

Про це повідомив журналіст Олег Барков

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок 24 туру української Прем'єр-ліги між Маріуполем та Карпатами скоріше за все не відбудеться.

Про це повідомив журналіст Олег Барков.

За інформацією Баркова Маріуполь зараз на шляху до Львова. Прямо в автобусі гравці Маріуполя дізналися про те, що у суперника є позитивні тести на COVID-19. Клуб відправив лист в УПЛ і чекає рішення прямо на трасі.

У той же час футболісти Карпат розпущені по домівках і чекають повторного тестування на COVID-19.

Сьогоднішнє передматчеве тренування Карпат скасовано. Футболісти роз'їхалися по домівках, на самоізоляцію.

У понеділок "зелено-білі" в повному складі пройдуть повторне тестування на COVID-19.

Нагадаємо, гравці Шахтаря пройшли тестування на коронавірус перед матчем з Динамо.