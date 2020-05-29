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Худжамов став експертом телеканалу Футбол

Вчора 22:57 480 0
Рустам Худжамов у неділю дебютує на телебаченні
Худжамов став експертом телеканалу Футбол
#Худжамов, #Футбол 1

Джерело - footballua.tv.

Колишній голкіпер Маріуполя та Шахтаря Рустам Худжамов стане експертом телеканалу футбол.

Про це повідомляє footballua.tv.

"Я - Рустам Худжамов, буду намагатися говорити правду в ролі телеексперти. Я закінчив ігрову кар'єру через травму коліна. На жаль, грати за станом здоров'я не можу, тому шукаю себе тут. Можна шкодувати, що деякі моменти в житті або кар'єрі пішли не так, але я вдячний Богу за те, що на моєму життєвому шляху була така пригода як футбол.

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Мені пропонували стати тренером воротарів в одній з команд Першої ліги, але я відмовився. Хочу розвиватися як експерт і не відходити далеко від медіапростору", - розповів Худжамов.

Дебют нового експерта відбудеться перед матчем Шахтар – Динамо. Ексголкіпер буде працювати безпосередньо зі стадіону.

Раніше, Худжамов спрогнозував майбутнє Каріуса.

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