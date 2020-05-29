Колишній голкіпер Маріуполя та Шахтаря Рустам Худжамов стане експертом телеканалу футбол.

Про це повідомляє footballua.tv.

"Я - Рустам Худжамов, буду намагатися говорити правду в ролі телеексперти. Я закінчив ігрову кар'єру через травму коліна. На жаль, грати за станом здоров'я не можу, тому шукаю себе тут. Можна шкодувати, що деякі моменти в житті або кар'єрі пішли не так, але я вдячний Богу за те, що на моєму життєвому шляху була така пригода як футбол.