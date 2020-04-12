Худжамов: Ахметов не фінансує Маріуполь

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов не фінансує маріупольський клуб.

Про це сказав колишній голкіпер команди Рустам Худжамов.

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"Розумію, щоб щось змінилося, повинна запрацювати академія своя. Щоб вона запрацювала, потрібні фінансові вливання. І тоді, років через п'ять, з'являться свої вихованці, які зможуть грати і представляти саме Маріуполь як маріупольці. А поки так - це зробити буде дуже важко.

Маріуполь фінансується з боку Ріната Ахметова? Ні.

Чи Ахметов не має відношення до Маріуполя? Не має. Клуб фінансує Тарік Махмуд Чаудрі, якщо я правильно запам'ятав прізвище", - сказав Худжамов.