Худжамов спрогнозував майбутнє Каріуса

Помилки у фіналі Ліги чемпіонів поставити хрест на кар'єрі голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса.

Так вважає ексворотар збірної України Рустам Худжамов.

"Дуже хочу, щоб він вигріб з ситуації, що склалася, щоб вистояв. Але це буде ой як не просто. Той фінал Ліги чемпіонів в Києві його зламав, мені здається.

Він може видати десять класних сезонів і все перекрити. Але в майбутньому з прізвищем Каріус буде асоціюватися тільки та його помилка", – сказав Худжамов у коментарі телеканалу Футбол 1.