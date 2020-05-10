 Худжамов спрогнозував майбутнє Каріуса | Футбол | Champion.com.ua
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Худжамов спрогнозував майбутнє Каріуса

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Худжамов спрогнозував майбутнє Каріуса

Джерело - football24.ua.

Помилки у фіналі Ліги чемпіонів поставити хрест на кар'єрі голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса.

Так вважає ексворотар збірної України Рустам Худжамов.

"Дуже хочу, щоб він вигріб з ситуації, що склалася, щоб вистояв. Але це буде ой як не просто. Той фінал Ліги чемпіонів в Києві його зламав, мені здається.

Він може видати десять класних сезонів і все перекрити. Але в майбутньому з прізвищем Каріус буде асоціюватися тільки та його помилка", – сказав Худжамов у коментарі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, днями Лоріс Каріус офіційно розірвав контракт із Бешикташем і повернувся до Ліверпуля, однак англійський клуб не планує використовувати його навіть під час тренувань. Вочевидь, Ліверпуль зараз надасть йому відпочинок, а влітку спробує продати Каріуса, дві грубі помилки якого завадили команді Юргена Клоппа обіграти Реал у фіналі ЛЧ 2017/18 на київському НСК Олімпійський. Зауважимо, контракт Каріуса з Ліверпулем чинний ще 2 роки. Transfermarkt оцінює воротаря у 3,2 млн євро.

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