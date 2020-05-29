ПФЛ 5 червня визначить долю Першої ліги

5 червня відбудеться засідання Ради ліг ПФЛ

Клуби Першої ліги розділилися у варіантах завершення поточного чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

У Києві 21 травня відбулося засідання Ради ліг ПФЛ, за рішеннями якого змагання у Першій та Другій лізі змагання були достроково зупинені.

Однак з того часу минулого не так багато часу, але ситуація навколо цієї проблеми відчутно змінилася. Зокрема, уряд дозволив проведення футбольних матчів.

ПФЛ провела анкетування серед клубів Першої ліги щодо варіантів завершення сезону. Вісім клубів вважають оптимальним варіантом - догравання чемпіонату України з футболу серед команд клубів Першої ліги згідно з Регламентом змагань ПФЛ сезону 2019/20.

У зв’язку з викладеним, а також з великим суспільним резонансом навколо рішення про дострокове завершення чемпіонату України з футболу серед команд клубів Першої ліги, прийнято рішення про проведення 05 червня 2020 року засідання Ради ліг.

На якому буде розглядатися початкове рішення про припинення сезону і можливість його завершення.

Раніше, Поворознюк збирається судитися з ПФЛ і відмовитися від УПЛ.

Нагадаємо, чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.