Динамо долучилось до акції Стань кумиром

До акції долучилися багато гравців Динамо

До Міжнародного Дня захисту дітей зірки та їхні шанувальники об’єднуються заради маленьких онкопацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

ФК Динамо Київ приєдналося до акції #Станькумиром, що триватиме з 1 до 3 червня, і всі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, які проходять лікування від раку в лікарні Охматдит.

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В акції братимуть участь цілий ряд гравців киян - Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Георгій Бущан.

Нагадаємо, Динамо закриється на клубній базі перед матчем із Шахтарем.