 Динамо долучилось до акції Стань кумиром | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо долучилось до акції Стань кумиром

Сьогодні 16:12 325 0
До акції долучилися багато гравців Динамо
Динамо долучилось до акції Стань кумиром
#Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.

До Міжнародного Дня захисту дітей зірки та їхні шанувальники об’єднуються заради маленьких онкопацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

ФК Динамо Київ приєдналося до акції #Станькумиром, що триватиме з 1 до 3 червня, і всі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, які проходять лікування від раку в лікарні Охматдит.

Актуально: Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

В акції братимуть участь цілий ряд гравців киян - Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Георгій Бущан.

Нагадаємо, Динамо закриється на клубній базі перед матчем із Шахтарем.

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