 Динамо закриється на клубній базі перед матчем із Шахтарем | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо закриється на клубній базі перед матчем із Шахтарем

Сьогодні 19:29 1044 0
Динамо організує міні-збір
Динамо закриється на клубній базі перед матчем із Шахтарем
#Динамо, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Гравці Динамо проведуть дві доби на базі клубу перед недільним матчем УПЛ проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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"Уже в п'ятницю, тобто за два дні до гри, на гравців чекає "заїзд" на клубну базу в Кончі-Заспі, де вони проведуть дві ночі. Команда збереться о 16:00, після чого проведе вечірнє тренування. У суботу ввечері динамівці проведуть заключне передматчеве тренування. Крім того, заплановані теоретичні заняття", - йдеться в повідомленні.

У день гри команда вирушить на НСК Олімпійський за дві години до стартового свистка – о 15:00

Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

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