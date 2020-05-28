Динамо закриється на клубній базі перед матчем із Шахтарем

Динамо організує міні-збір

Гравці Динамо проведуть дві доби на базі клубу перед недільним матчем УПЛ проти донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Актуально: Каштру: Про склад на Динамо я ще навіть не думав

"Уже в п'ятницю, тобто за два дні до гри, на гравців чекає "заїзд" на клубну базу в Кончі-Заспі, де вони проведуть дві ночі. Команда збереться о 16:00, після чого проведе вечірнє тренування. У суботу ввечері динамівці проведуть заключне передматчеве тренування. Крім того, заплановані теоретичні заняття", - йдеться в повідомленні.

У день гри команда вирушить на НСК Олімпійський за дві години до стартового свистка – о 15:00

Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ