Канте повернувся до тренувань у Челсі

Один з лідерів аристократів поки тренується індивідуально

Півзахисник Челсі і збірної Франції Н'Голо Канте почав тренування за індивідуальною програмою на базі клубу.

Про це повідомляє BBC.

Спочатку Канте прийняв рішення не відвідувати тренування команди, а займатися вдома через страх заразитися коронавірусом.

Керівництво Челсі з повагою сприйняло рішення гравця і навіть готове до того, що у цьому сезоні футболіст більше не зіграє, якщо ситуація з пандемією не покращиться.

У поточному сезоні Канте провів за Челсі 18 матчів і забив 3 голи.

Нагадаємо, Челсі повісив цінник на Канте.