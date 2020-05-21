Челсі дозволило Канте не тренуватися з командою

Н'Голо переживає за своє здоров'я

Челсі дозволив півзахисникові Н'Голо Канте тимчасово не тренуватися з командою.

Про це повідомляє The Telegraph.

У 29-річного хавбека є побоювання перед поновленням сезону, який був перерваний у березні через пандемію коронавірусу.

19 травня Челсі приступив до тренувань, футболісти займалися маленькими групами, дотримуючись соціальну дистанцію.

Однак, Канте все одно переживає за своє здоров'я. Клуб дозволив йому не бути присутнім на тренуванні 20 травня і повністю підтримує його позицію.

Раніше, Канте вирішив залишитися у Челсі.

Нагадаємо, Челсі повісив цінник на Канте.