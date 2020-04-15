Челсі повісив цінник на Канте

Сині готові попрощатися з гравцем за 70 млн євро

Лондонський Челсі визначився із сумою, за яку готовий попрощатися із лідером центра поля Н'Голо Канте.

Про це повідомляє L'Equipe.

Сині готові попрощатися з чемпіоном світу за 70 млн євро.

Це майже вдвічі більше за суму, яку Челсі віддав за Канте Лестеру. Основним претендентом на хавбека французьке видання називає Ювентус, який тренує екс-керманич лондонців Мауріціо Саррі. Також моніторять ситуацію навколо 29-річного француза ПСЖ і мадридський Реал.

У нинішньому сезоні Н'Голо Канте провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Кампанія 2019/20 - четверта для французького півзахисника в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.