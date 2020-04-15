Челсі повісив цінник на Канте

Джерело - football24.ua.
Лондонський Челсі визначився із сумою, за яку готовий попрощатися із лідером центра поля Н'Голо Канте.
Про це повідомляє L'Equipe.
Сині готові попрощатися з чемпіоном світу за 70 млн євро.
Це майже вдвічі більше за суму, яку Челсі віддав за Канте Лестеру. Основним претендентом на хавбека французьке видання називає Ювентус, який тренує екс-керманич лондонців Мауріціо Саррі. Також моніторять ситуацію навколо 29-річного француза ПСЖ і мадридський Реал.
У нинішньому сезоні Н'Голо Канте провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Кампанія 2019/20 - четверта для французького півзахисника в Лондоні.
Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.