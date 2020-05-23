Кадірі, Цітаішвілі та Каргбо на відновлення після травм знадобиться менше часу

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Лідери Динамо, які зазнали травми після виходу з карантину, повернуться до загальної групи київського клубу вже через тиждень.

Про це розповів лікар першої команди Динамо Андрій Шморгун.

"У Йосипа Піварича пошкоджений литковий м'яз. Він пошкодився два з половиною тижні тому, ще тиждень він буде працювати індивідуально, після чого повернеться до загальної групи. У Мохаммеда Кадірі загострилася стара травма. Ми його приберегли у матчі з Рухом, він пропустить кілька днів. У Георгія Цитаішвілі шийний міозит. Після удару головою по м'ячу в нього заклинило шию. Тому він пропустив матч", - сказав Шморгун.

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"Віктор Циганков проходить лікування після пошкодження передньої поверхні стегна. Ще тиждень він буде займатися за індивідуальною програмою. Віктор вже приступив до бігової роботи. У Миколи Шапаренка м'язове пошкодження задньої поверхні стегна. Ще тиждень він буде працювати індивідуально, але він вже приступив до бігової роботи, готується до повернення в групу. У Микити Бурди запалення колінного суглобу, проте він теж невдовзі повернеться до тренувань. Що стосується Ібрагіма Каргбо – він вже відновився після травми, отриманої на зборах, і бере участь у тренуваннях", - підсумував лікар.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Рух у товариському матчі.