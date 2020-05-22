Арсенал пропонував 15 млн євро за Циганкова

Віктор Циганков міг перейти у лондонський Арсенал

Арсенал робив пропозицію Динамо щодо півзахисника Віктору Циганкову.

Про це розповів football24.ua.

У 2018 році Арсенал цікавився Циганковим. Тодішній тренер Унаї Емері просив дізнатися більше про гравця київського Динамо та його вартість. Зрештою, Арсенал готовий був заплатити 10-15 млн євро.

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Більше того, Циганков був під увагою Арсенала ще з часів роботи Венгера, який покинув команду після сезону 2017/18. Футболіст і його батько відповіли, що вони поки не хотіли б розглядати інші варіанти, бо прагнуть чогось досягти в Києві і ще не готові до виклику в АПЛ.

Нагадаємо, Циганков і ще 4 гравці Динамо отримали травми після виходу з карантину.