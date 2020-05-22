Арсенал пропонував 15 млн євро за Циганкова

Джерело - football24.ua.
Арсенал робив пропозицію Динамо щодо півзахисника Віктору Циганкову.
Про це розповів football24.ua.
У 2018 році Арсенал цікавився Циганковим. Тодішній тренер Унаї Емері просив дізнатися більше про гравця київського Динамо та його вартість. Зрештою, Арсенал готовий був заплатити 10-15 млн євро.
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Більше того, Циганков був під увагою Арсенала ще з часів роботи Венгера, який покинув команду після сезону 2017/18. Футболіст і його батько відповіли, що вони поки не хотіли б розглядати інші варіанти, бо прагнуть чогось досягти в Києві і ще не готові до виклику в АПЛ.
Нагадаємо, Циганков і ще 4 гравці Динамо отримали травми після виходу з карантину.