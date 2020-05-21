Циганков і ще 4 гравці Динамо отримали травми після виходу з карантину

Джерело - Чемпіон.
П'ять гравців київського Динамо отримали пошкодження після повернення до тренувань.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Відомі імена трьох гравців Динамо, які отримали травми: це Віктор Циганков, Микола Шапаренко та Микита Бурда.
При цьому не виключено, що Циганков вибув через це пошкодження до середини червня.
У нинішньому сезоні на рахунку вінгера участь в 31 матчі у всіх турнірах і 11 забитих м'ячів. Також Віктор Циганков взяв участь в семи іграх відбору на Євро-2020, відзначившись 3 голами.
Нагадаємо, Стаховський назвав найкращого футболіста Динамо.