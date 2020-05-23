За певних умов чемпіонат відновиться 30 травня

Джерело - ТК Футбол.

Чемпіонат УПЛ може все ж стартувати 30 травня, якщо у керівництва ліги на руках будуть дозволу від МОЗ та виконкому УАФ.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Є офіційне звернення в МОЗ. Чекаємо від міністерства дозвіл можливого збільшення числа учасників. Тільки після цього можемо говорити про дату рестарту чемпіонату України. Ми контактуємо з усіма клубами. Є розуміння, що якщо у нас на руках будуть дозволу від МОЗ та виконкому УАФ, то готові стартувати 30 травня", - сказав Дикий.

25 травня буде відомо, чи отримає УПЛ дозвіл проводити змагання з участю не більше 200 чоловік.

Раніше, відновлення УПЛ переноситься.

Нагадаємо, в УАФ наполягають на тестах ПЛР перед кожним матчем УПЛ.