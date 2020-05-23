 Директор УПЛ: Готові стартувати 30 травня | Футбол | Champion.com.ua
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Директор УПЛ: Готові стартувати 30 травня

Сьогодні 12:57 285 0
За певних умов чемпіонат відновиться 30 травня
Директор УПЛ: Готові стартувати 30 травня
#Дикий, #УПЛ

Джерело - ТК Футбол.

Чемпіонат УПЛ може все ж стартувати 30 травня, якщо у керівництва ліги на руках будуть дозволу від МОЗ та виконкому УАФ.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Є офіційне звернення в МОЗ. Чекаємо від міністерства дозвіл можливого збільшення числа учасників. Тільки після цього можемо говорити про дату рестарту чемпіонату України. 

Ми контактуємо з усіма клубами. Є розуміння, що якщо у нас на руках будуть дозволу від МОЗ та виконкому УАФ, то готові стартувати 30 травня", - сказав Дикий.

25 травня буде відомо, чи отримає УПЛ дозвіл проводити змагання з участю не більше 200 чоловік.

Раніше, відновлення УПЛ переноситься.

Нагадаємо, в УАФ наполягають на тестах ПЛР перед кожним матчем УПЛ.

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