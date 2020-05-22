 Динамо - Рух 0:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Рух 0:0. Огляд матчу

Сьогодні 19:10 1527 0
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Динамо - Рух 0:0. Огляд матчу
#Рух, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Першим матчем після затяжної паузи, викликаної коронавірусом, стала товариська зустріч Динамо Київ з першоліговим Рухом.

Важливо: Циганков і ще 4 гравці Динамо отримали травми після виходу з карантину

Товариський матч

22 травня

Динамо - Рух 0:0

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора (Андрієвський, 67) – Буяльський (Дуелунд, 58), Сидорчук (Беніто, 68) – Вербич (Де Пена, 58), Андрієвський (Караваєв, 46), Шепелєв (Сирота, 74) – Н. Русин (Соль, 58).

Рух : Мисак – Саків (Мисик, 68), Дуць, Білий (Романюк, 77), Заставний – Мартинюк (Коробенко, 74), Брікнер (Калюжний, 58) – Синиця (Ардазішвілі, 62), Бойчук (Козловський, 77), Р. Русин (Біленький, 46) – Кондраков (Кухаревич, 67).

Нагадаємо, Стаховський назвав найкращого футболіста Динамо

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