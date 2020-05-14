Циганков назвав кумира у футболі

Півзахисник Динамо Віктор Циганков назвав свій приклад для наслідування у футболі.

Про це розповів сам футболіст.

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"У футболі для мене приклад для наслідування - Кріштіану Роналду. У тенісі люблю спостерігати за грою Рафаеля Надаля і Роджера Федерера. У баскетболі мої симпатії на боці Леброна Джеймса і Стефана Каррі. Але улюблений гравець - Деррік Роуз. Через нього і почав дивитися баскетбол.

В дитинстві паралельно з футболом займався ще плаванням. Але це тривало недовго і на ранніх етапах, у 6-7 років", - розповів Циганков.