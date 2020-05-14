 Циганков назвав кумира у футболі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Лопес заявив про скасування бою з Ломаченком
Сьогодні 10:25 3826 1
Редкач опублікував колаж Ломаченка з Путіним і викликав Василя на бій
Сьогодні 15:09 2485
Колишній гравець збірної України: У Москві в мене найближчі друзі
Сьогодні 14:08 2873
Лідер Олександрії потрапив до сфери інтересів італійських клубів
Сьогодні 12:57 1321 1
Тренер Грицая: В Усика з Ломаченком куратор із ФСБ
Сьогодні 09:55 2677 4
Усика запідозрили у тому, що він був завербований спецслужбами РФ
Сьогодні 07:28 6106 10
Динамо готове надати Зорі клубну базу ДЮСШ
Вчора 21:11 1788
Шевченко: Хочу повернутися в Мілан в якості тренера
Вчора 19:46 3347
Серія А відновлює сезон з 13 червня
Вчора 18:55 2005 1
Відновлення УПЛ можуть перенести на 6 червня
Вчора 17:57 2333
Блоги
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:24 783
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:55 612
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:02 992
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема Valeriy Ruchka
Вчора 17:50 1477 2
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
Вчора 15:59 2040
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Андрій Твердохліб
Вчора 12:14 3902
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 12:13 3106
18 років тому помер Валерій Лобановський
18 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
Вчора 08:48 3240
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
12.05.2020 21:45 3042
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування Valeriy Ruchka
12.05.2020 16:39 1862
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:59 Футбол У Бундеслізі дозволили п’ять замін у матчі 59
18:45 Біатлон У збірній Франції назвали склад на наступний сезон 216
18:31 Футбол Дикий: Варіант догравання УПЛ у двох містах не буде реалізовано 342
18:15 Бокс Вайлдер може отримати 10 млн доларів за відмову бою з Ф’юрі 563
17:56 Футбол У президента Бешикташа виявили коронавірус 407
17:47 Футбол Циганков назвав кумира у футболі 696
17:29 Футбол В УПЛ назвали умови відновлення чемпіонату 588
17:15 Футбол Називав гравця чорним ідіотом - Локомотив знайшов скандальну заміну Сьоміну 683
17:00 Пряма трансляція Боруссія Дортмунд - Шальке: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE 266
16:57 ММА Батько Нурмагомедова вийшов із коми 562
16:43 Футбол Ковалець став новим головним тренером Чорноморця 1323
16:25 Футбол В УПЛ визначили долю чемпіонатів U-19 і U-21 728
16:12 Футбол Шахтар відновив тренування 718
15:55 ММА 40-річний Тейшера зламав Сміту ніс і вибив кілька зубів 980
15:47 Футбол Клуб Бундесліги втратив тренера перед матчем з Баварією 1035
15:42 Футбол Вісім гравців Бешикташа заразилися коронавірусом 1130
15:37 Футбол Денисов: УПЛ - слабкий продукт, який не має міжнародного попиту 1072
15:30 Футбол Кополовець: У Карпати приходять напівфабрикати, вони грають за гроші, не за клуб 942
15:24 Блог Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов 787
15:23 Футбол Чемпіонат України у Другій лізі догравати не будуть 1243
15:17 Футбол УПЛ відновиться 30 травня 1157
15:09 Бокс Редкач опублікував колаж Ломаченка з Путіним і викликав Василя на бій 2485
14:55 Футбол Барселона могла підписати Роналду, але обрала провальний варіант 1368
14:40 Футбол Шевченко: З часом Мілан вирішить, купувати Миколенка чи ні 1579
14:25 Формула 1 Феррарі підписав контракт з Сайнсом 1405

Циганков назвав кумира у футболі

Сьогодні 17:47 696 0
Віктор Циганков назвав приклад для наслідування у футболі
Циганков назвав кумира у футболі
#Циганков, #Динамо, #Роналду

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков назвав свій приклад для наслідування у футболі.

Про це розповів сам футболіст.

Актуально: Вукоєвич: Циганков і Миколенко мають відчути себе лідерами Динамо

"У футболі для мене приклад для наслідування - Кріштіану Роналду. У тенісі люблю спостерігати за грою Рафаеля Надаля і Роджера Федерера. У баскетболі мої симпатії на боці Леброна Джеймса і Стефана Каррі. Але улюблений гравець - Деррік Роуз. Через нього і почав дивитися баскетбол.

В дитинстві паралельно з футболом займався ще плаванням. Але це тривало недовго і на ранніх етапах, у 6-7 років", - розповів Циганков.

Нагадаємо, Суркіс хоче повернути Реброва у київське Динамо.

Коментарі ()