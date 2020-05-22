Шахтар домовився з Динамо про матч УПЛ в Києві

Джерело - Чемпіон.
Матч 24-го туру чемпіонату України між донецьким Шахтарем і київським Динамо"=, який спочатку повинен був відбутися в Харкові, буде зіграний у Києві на НСК Олімпійський.
Про це розповів журналіст Олег Ящук в Instagram.
"На 90% вирішено. Шахтар – Динамо відбудеться на тиждень пізніше, ніж було заплановано. В суботу, 6 червня, в Києві на Олімпійському. Клуби між собою вже домовилися", – розповів Ящук.
Цей матч має стати першим для обох грандів після двомісячної перерви.
Нагадаємо, відновлення УПЛ переноситься.
Також, оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ.