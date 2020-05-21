Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Голанд схожий за стилем з легендарним бразильцем Роналдо.

Таку думку висловив колишній гравець Барселони Рівалдо.

"Деякі люди вже порівнюють стиль Голанда з Роналдо, і, можливо, у Голанда є деякі подібності, оскільки він швидкий, безстрашний і багато забиває. Але ще занадто рано думати про те, що він стане спадкоємцем Роналдо", - сказав Рівалдо.

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"Роналдо виграв два Кубки світу і брав участь в чотирьох. Він також вразив світ своїми забігами і голами, тому нам потрібен час, щоб подивитися, чи зможе Голанд досягти рівня Роналдо. Однак у Ерлінга дійсно є потрібні якості, щоб хоча б наблизитися до бразильця", - підсумував бразилець.