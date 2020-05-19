Боруссія назвала ціну Голанда

Ерлінг Голанд зможе покинути Боруссію за вражаючу суму

Молодий форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд цікавий багатьом європейським клубам.

Про це повідомляє AS.

Німецький клуб вирішили убезпечити себе і підняли ціну на 19-річного норвежця. До 2022 року Боруссія відпустить нападника в тому випадку, якщо за нього запропонують понад 120 млн євро.

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Відзначимо, що контракт Голанда розрахований до 2024 року. Боруссія придбала норвежця взимку 2020 року, віддавши за нього 43 млн євро.

Нагадаємо, Голанд відкрив лік голам в Бундеслізі після карантину.