ПСЖ може включитися в боротьбу за Голанда

Ерлінг Голанд може влітку змінити клуб

Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд увійшов у сферу інтерес чинного чемпіона Франції ПСЖ.

Про це повідомляє Marca.

Французький клуб може поборотися за талановитого норвежця вже в найближче трансферне вікно, чого не в силах зробити Реал, який також претендує на гравця.

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У ПСЖ вважають, що нинішні нападники команди Неймар і Мбаппе мають хитке становище і можуть піти. Бразилець хоче повернутися в Барселону, а француз може перейти в Реал.

Нагадаємо, Боруссія назвала ціну Голанда.