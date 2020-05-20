ПСЖ може включитися в боротьбу за Голанда

Джерело - sportarena.com.
Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд увійшов у сферу інтерес чинного чемпіона Франції ПСЖ.
Про це повідомляє Marca.
Французький клуб може поборотися за талановитого норвежця вже в найближче трансферне вікно, чого не в силах зробити Реал, який також претендує на гравця.
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У ПСЖ вважають, що нинішні нападники команди Неймар і Мбаппе мають хитке становище і можуть піти. Бразилець хоче повернутися в Барселону, а француз може перейти в Реал.
Нагадаємо, Боруссія назвала ціну Голанда.