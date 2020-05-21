 Лідер Мілана Бонавентура погодився перейти в Рому | Футбол | Champion.com.ua
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Бонавентура погодився перейти в Рому

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Гравцем також цікавилася Аталанта
Бонавентура погодився перейти в Рому
#Мілан, #Рома, #Бонавентура, #Аталанта, #Торіно

Джерело - Calciomercato.

Півзахисник Мілана Джакомо Бонавентура дав згоду на перехід в Рому.

Про це повідомляє Calciomercato.

Римляни запропонували 30-річному гравцеві трирічний контракт із зарплатою 2,5 млн євро плюс бонуси, що на 0,5 млн більше, ніж футболіст заробляє в "россонері".

Інтерес до Бонавентури, термін контракту якого закінчується цього літа, також проявляли Аталанта й Торіно.

Нагадаємо, усі гравці Мілана та Наполі здали негативні тести на коронавірус.

Раніше Рома розпочала переговори щодо трансферу Мораеса.

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