Джерело - Calciomercato.
Півзахисник Мілана Джакомо Бонавентура дав згоду на перехід в Рому.
Про це повідомляє Calciomercato.
Римляни запропонували 30-річному гравцеві трирічний контракт із зарплатою 2,5 млн євро плюс бонуси, що на 0,5 млн більше, ніж футболіст заробляє в "россонері".
Інтерес до Бонавентури, термін контракту якого закінчується цього літа, також проявляли Аталанта й Торіно.
Нагадаємо, усі гравці Мілана та Наполі здали негативні тести на коронавірус.
Раніше Рома розпочала переговори щодо трансферу Мораеса.