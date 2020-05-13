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Рома розпочала переговори щодо трансферу Мораеса

Сьогодні 16:12 1003 0
Рома повернулася до варіанту з трансфером Жуніором Мораесом
Рома розпочала переговори щодо трансферу Мораеса
#Рома, #Мораес, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Рома розпочала переговори з представниками нападника Шахтаря Жуніора Мораеса і, можливо, незабаром вийде на "гірників" з конкретною пропозицією.

Про це повідомляє RomaPress.

У переході 33-річного футболіста дуже зацікавлений головний тренер Роми Паулу Фонсека.

Відзначається, що Фонсека попросив клубне керівництво "за будь-яку ціну спробувати привезти свого колишнього підопічного в столицю Італії". Жуніор Мораес розглядається, як ідеальний варіант для підсилення атаки Роми на наступний сезон, оскільки він прекрасно знайомий з системою гри Фонсеки, а також буде відносно недорогим варіантом на ринку, оскільки його контракт з Шахтарем закінчується в наступному році.

Раніше повідомлялося, що Мораес натякнув на повернення у Бразилію.

Нагадаємо, колишній нападник Шахтаря бажає завершити кар'єру у Болівії.

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