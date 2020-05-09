Усі гравці Мілана та Наполі здали негативні тести на коронавірус

З 4 травня в Італії дозволено проведення індивідуальних тренувань, з 18 травня можна буде проводити командні заняття.

Джерело - офіційний сайт Мілана.

Мілан оголосив, що всі тести футболістів і персоналу клубу на коронавірус дали негативний результат.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Тепер гравці "россонері" приступлять до індивідуальних тренувань на базі клубу.

Також про відновлення тренувань з 10 травня за результатами тесту оголосив Наполі.

З 4 травня в Італії дозволено проведення індивідуальних тренувань, з 18 травня можна буде проводити командні заняття.

Нагадаємо, сім клубів Серія А вимагають достроково завершити сезон.