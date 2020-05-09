Усі гравці Мілана та Наполі здали негативні тести на коронавірус

Джерело - офіційний сайт Мілана.
Мілан оголосив, що всі тести футболістів і персоналу клубу на коронавірус дали негативний результат.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Тепер гравці "россонері" приступлять до індивідуальних тренувань на базі клубу.
Також про відновлення тренувань з 10 травня за результатами тесту оголосив Наполі.
З 4 травня в Італії дозволено проведення індивідуальних тренувань, з 18 травня можна буде проводити командні заняття.
Нагадаємо, сім клубів Серія А вимагають достроково завершити сезон.