 Шевченко потрапив до рейтингу суперечливих володарів Золотого м'яча | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко та Бєланов потрапили до рейтингу суперечливих володарів Золотого м'яча

Сьогодні 16:28 2309 1
Також, у списку є Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду
Шевченко та Бєланов потрапили до рейтингу суперечливих володарів Золотого м'яча
#Шевченко, #Бєланов, #Мессі, #Роналду, #Модрич, #Заммер, #Каннаваро, #Фігу, #Оуен, #Недвед, #Золотий м'яч

Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко та Ігор Бєланов потрапили до рейтингу гравців, які суперечливо виграли свій Золотий м'яч.

Про це повідомляє видання Sport360.

Також до списку гравців, які сумнівно стали найкращими гравцями року потрапили: Маттіас Заммер, Луїш Фігу, Майкл Оуен, Павел Недвед, Фабіо Каннаваро, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Лука Модрич.

 
 
 
 
 
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The most controversial Ballon d'Or victories 😬

Допис, поширений Sport360 (@sport360)

Нагадаємо, Шевченко, Блохін та Бєланов стали на захист Павелка.

Раніше Шевченко та Каладзе потрапили до символічної збірної Серії А.

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