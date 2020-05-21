Верес запропонував розширити Першу лігу на дві команди

Першу лігу можна розширити до 18 команд і відмінити плей-оф.

Таку думку висловив президент Вересу Іван Надеїн.

"Я запропонував на наступний сезон розширити Першу лігу на дві команди. Тобто, не проводити плей-оф за участю команд, які стали третіми в своїх групах другої ліги. А підвищити їх в класі безпосередньо. Оскільки для проведення матчів плей-оф все одно потрібно готуватися, їздити, грати. Ми таку позицію озвучили. Але остаточне рішення буде приймати Виконком УАФ", - сказав Надеїн.