 Верес запропонував розширити Першу лігу на дві команди | Футбол | Champion.com.ua
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Верес запропонував розширити Першу лігу на дві команди

Сьогодні 16:13 748 0
Про це заявив президент клубу Іван Надеїн
Верес запропонував розширити Першу лігу на дві команди
#Верес, #Перша ліга, #Друга ліга, #Надеїн

Джерело - офіційний сайт Вереса.

Першу лігу можна розширити до 18 команд і відмінити плей-оф.

Таку думку висловив президент Вересу Іван Надеїн.

"Я запропонував на наступний сезон розширити Першу лігу на дві команди. Тобто, не проводити плей-оф за участю команд, які стали третіми в своїх групах другої ліги. А підвищити їх в класі безпосередньо. Оскільки для проведення матчів плей-оф все одно потрібно готуватися, їздити, грати. Ми таку позицію озвучили. Але остаточне рішення буде приймати Виконком УАФ", - сказав Надеїн.

Нагадаємо, чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.

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