 Український футболіст завершив кар'єру у 22 роки | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ
Вчора 22:25 4850
Колишній захисник Динамо може перешкодити трансферу Матвієнка у Арсенал
Сьогодні 11:10 316
Гол Мілевського не допоміг Динамо уникнути поразки від БАТЕ
Вчора 20:50 833
Українська промоутерська компанія заморозила діяльність
Вчора 20:10 3012
За п'янку Бєсєдін був оштрафований Суркісом, але Ребров заступився
Вчора 19:39 1486
Шевченку запропонували продовжити контракт зі збірною України до завершення ЧС-2022
Вчора 14:53 1677
Історичний тріумф. 11 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА
Вчора 06:03 3007
Коноплянка та Ярмоленко не відповідають рівню Бундесліги - агент
19.05.2020 21:40 1591
Названо можливі дату і місце проведення бою Тайсон - Холіфілд
19.05.2020 21:10 2672
Аргентинський тренер назвав найбільший талант Динамо
19.05.2020 20:25 4120
Блоги
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
18.05.2020 11:47 2082
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця Андрій Твердохліб
17.05.2020 22:39 826
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою Valeriy Ruchka
17.05.2020 10:54 898
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма Андрій Твердохліб
16.05.2020 20:56 1375
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга Андрій Твердохліб
16.05.2020 19:37 1192
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:10 Футбол Колишній захисник Динамо може перешкодити трансферу Матвієнка у Арсенал 316
10:55 Футбол Сілва не відмовився б грати за збірну України 607
10:40 Футбол Сабо: Якість футболу після відновлення УПЛ не буде гіршою 344
10:25 Футбол Сьогодні вирішиться доля сезону у Першій та Другій лігах 546
10:10 Футбол Циганик впав під час прямого ефіру - Лобода пригадала конфуз з ведучим Профутболу 962
09:55 ММА Гейджи: Нехай пройде час, а потім я і Хабіб з усім розберемося 611
09:39 Бокс Лопес-старший: Ломаченко не поважає мене, не поважає мого сина 1181
09:33 Блог Рік тому помер легендарний Нікі Лауда. 5 епізодів з його життя, про які ви могли не знати 229
09:25 Футбол Манчестер Сіті знайшов заміну лідеру клубу 1071
09:11 ММА Відоме місце проведення наступного турніру UFC 783
08:58 Футбол Челсі дозволило Канте не тренуватися з командою 868
08:51 Футбол Український футболіст завершив кар'єру у 22 роки 1457
08:35 Футбол Президент УЄФА: 80% національних чемпіонатів буде відновлено 973
08:17 Футбол На українському телеканалі транслюватимуть матчі чемпіонату Угорщини 1003
20 Травня 2020
23:55 Футбол Бабич: Карпати незаслужено займають останнє місце у таблиці 1681
23:41 Футбол Матч Динамо - БАТЕ встановив рекорд у чемпіонаті Білорусі 1819
23:27 Теніс Стаховський: Реброва неможливо вигнати з корту 1774
23:18 Футбол Динамо - БАТЕ 1:3. Огляд матчу 1567
23:07 Баскетбол Фесенко: Перехід у Локомотив - моя велика помилка 2245
22:51 Інше Зірковий реслер загинув, рятуючи свого сина на пляжі у Каліфорнії 2935
22:40 Футбол Лобода: Поки немає дати повернення програми Профутбол в ефір 2062
22:25 Футбол Оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ 4850
22:10 Бокс Ф'юрі: Не можу дочекатися, коли знову наб'ю обличчя Вайлдеру 2431
21:55 Футбол Лечче Шахова повернувся до тренувань 2401
21:40 Бокс Ф'юрі: Як і раніше я товстий, потворний, лисий 2882

Український футболіст завершив кар'єру у 22 роки

Сьогодні 08:51 1457 0
Український футболіст завершив кар'єру у 22 роки

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник вінницької Ниви Андрій Рогозін завершив футбольну кар'єру у 22 роки.

Про це розповів сам футболіст

"Ще до пандемії я вирішив спробувати себе в іншій сфері. Як то кажуть, зійти трохи з дороги футбольної. Ну, я сподіваюся, все закінчиться і незабаром хлопці вже будуть займатися улюбленою справою – грати. Шкода тільки, що за порожніх трибун. З власного досвіду знаю, як це грати, коли на стадіоні порожньо. Але краще вже так, ніж сидіти без діла вдома.

Останнім часом в Ниві я не отримував задоволення від своєї роботи, від футболу. Думав поїхати за кордон пограти, але, із певних причин, не вийшло. Не шкодую, що бутси поки висять на гвіздочку. Подивимося, як далі буде. Будуть ігри, і, думаю, боляче буде дивитися футбол. Бо завжди хочеться грати.

Чомусь травми не відпускали мене. Бувало, грав на уколах і не міг показати ту гру, яку хотів. Знаєте, не було такого, що ідеально себе відчуваєш, завжди були якісь мікротравми. Травми в футболі – це жахливо. Важливо, щоб поруч були люди, які підтримують, а то самому впоратися дуже важко, ворогові такого не побажаєш", - сказав Рогозін.

Коментарі ()