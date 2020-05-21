Український футболіст завершив кар'єру у 22 роки

Півзахисник вінницької Ниви Андрій Рогозін завершив футбольну кар'єру у 22 роки.

Про це розповів сам футболіст

"Ще до пандемії я вирішив спробувати себе в іншій сфері. Як то кажуть, зійти трохи з дороги футбольної. Ну, я сподіваюся, все закінчиться і незабаром хлопці вже будуть займатися улюбленою справою – грати. Шкода тільки, що за порожніх трибун. З власного досвіду знаю, як це грати, коли на стадіоні порожньо. Але краще вже так, ніж сидіти без діла вдома.

Останнім часом в Ниві я не отримував задоволення від своєї роботи, від футболу. Думав поїхати за кордон пограти, але, із певних причин, не вийшло. Не шкодую, що бутси поки висять на гвіздочку. Подивимося, як далі буде. Будуть ігри, і, думаю, боляче буде дивитися футбол. Бо завжди хочеться грати.

Чомусь травми не відпускали мене. Бувало, грав на уколах і не міг показати ту гру, яку хотів. Знаєте, не було такого, що ідеально себе відчуваєш, завжди були якісь мікротравми. Травми в футболі – це жахливо. Важливо, щоб поруч були люди, які підтримують, а то самому впоратися дуже важко, ворогові такого не побажаєш", - сказав Рогозін.