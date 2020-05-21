 Гравець збірної України відмовився від зарплати в італійському клубі | Футбол | Champion.com.ua
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Гравець збірної України відмовився від зарплати в італійському клубі

Сьогодні 13:40 1164 0
Шахов відмовився від зарплати за березень
Гравець збірної України відмовився від зарплати в італійському клубі
#Шахов, #Лечче

Джерело - Еспресо.

Футболісти, тренерський штаб і спортивний директор італійського Лечче вирішили відмовитися від зарплати за березень.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Проте усі футболісти все-таки отримають ці гроші, якщо клубу вдасться зберегти прописку в серії А.

При цьому співробітники з адміністрації клубу, фізіотерапевти, працівники складів з екіпіровкою, всі співробітники молодіжних команд отримають заробітну плату за березень.

За Лечче виступає український півзахисник Євген Шахов. У поточному сезоні хавбек провів 16 матчів і віддав 3 результативні передачі.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії з футболу команда займає 18-е місце.

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