Гравець збірної України відмовився від зарплати в італійському клубі

Шахов відмовився від зарплати за березень

Джерело - Еспресо.

Футболісти, тренерський штаб і спортивний директор італійського Лечче вирішили відмовитися від зарплати за березень.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Проте усі футболісти все-таки отримають ці гроші, якщо клубу вдасться зберегти прописку в серії А.

При цьому співробітники з адміністрації клубу, фізіотерапевти, працівники складів з екіпіровкою, всі співробітники молодіжних команд отримають заробітну плату за березень.

За Лечче виступає український півзахисник Євген Шахов. У поточному сезоні хавбек провів 16 матчів і віддав 3 результативні передачі.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії з футболу команда займає 18-е місце.

Раніше, Шевченко і Каладзе у символічній збірній Серії А.

Нагадаємо, Серію А планують завершити до 20 серпня.