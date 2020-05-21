Гравець збірної України відмовився від зарплати в італійському клубі

Джерело - Еспресо.
Футболісти, тренерський штаб і спортивний директор італійського Лечче вирішили відмовитися від зарплати за березень.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Проте усі футболісти все-таки отримають ці гроші, якщо клубу вдасться зберегти прописку в серії А.
При цьому співробітники з адміністрації клубу, фізіотерапевти, працівники складів з екіпіровкою, всі співробітники молодіжних команд отримають заробітну плату за березень.
За Лечче виступає український півзахисник Євген Шахов. У поточному сезоні хавбек провів 16 матчів і віддав 3 результативні передачі.
У турнірній таблиці чемпіонату Італії з футболу команда займає 18-е місце.
Раніше, Шевченко і Каладзе у символічній збірній Серії А.
Нагадаємо, Серію А планують завершити до 20 серпня.