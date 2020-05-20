Джерело - Чемпіон.
Федерація футболу Італії (FIGC) розробила новий варіант календаря догравання сезону в Італії, згідно з яким чемпіонат Італії буде дограний до 20 серпня.
Про це повідомляє журналіст телеканалу beIN Sports Танкреді Палмері.
Останні тури Серії А будуть проходити паралельно з матчами Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
Кубок Італії буде дограний наступного тижня після завершення Серії А.
При цьому дата відновлення сезону в Італії надалі не відома. Дату рестарту визначать 28 травня.
Come anticipato nell’editoriale di stamattina, la fine della Serie A è spostata fino al 20 agosto, con la Coppa Italia che dovrebbe giocarsi nella settimana seguente.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 20, 2020
Dunque campionato che si giocherà in parallelo con la Champions
Раніше, Шевченко і Каладзе у символічній збірній Серії А.