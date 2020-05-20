Ексгравець Динамо зацікавив Севілью

Юнес Беланда може змінити клуб

Півзахисник турецького Галатасарая Юнес Беланда привернув увагу іспанської Севільї.

Про це повідомляє El Desmarque.

Іспанський клуб зацікавлені в посиленні позиції півзахисту, тим більше, що Галатасарай має намір розлучитися з гравцем.

Відзначимо, що Беланда перебрався в Галатасарай з Динамо влітку 2017 року. У поточному сезоні на рахунку досвідченого півзахисника 10 матчів за Галатасарай у всіх турнірах, в яких він відзначився 2 голами і 1 гольовою передачею.

Нагадаємо, Галатасарай відсторонив Беланда через конфлікт із уболівальником.

Раніше, колишній футболіст Динамо поставив ультиматум керівництву турецького клубу.