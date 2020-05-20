 Ексгравець Динамо зацікавив Севілью | Футбол | Champion.com.ua
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Ексгравець Динамо зацікавив Севілью

Сьогодні 15:55 95 0
Юнес Беланда може змінити клуб
Ексгравець Динамо зацікавив Севілью
#Беланда, #Севілья, #Галатасарай

Джерело - isport.ua.

Півзахисник турецького Галатасарая Юнес Беланда привернув увагу іспанської Севільї.

 Про це повідомляє El Desmarque.

Іспанський клуб зацікавлені в посиленні позиції півзахисту, тим більше, що Галатасарай має намір розлучитися з гравцем.

Відзначимо, що Беланда перебрався в Галатасарай з Динамо влітку 2017 року. У поточному сезоні на рахунку досвідченого півзахисника 10 матчів за Галатасарай у всіх турнірах, в яких він відзначився 2 голами і 1 гольовою передачею.

Нагадаємо, Галатасарай відсторонив Беланда через конфлікт із уболівальником.

Раніше, колишній футболіст Динамо поставив ультиматум керівництву турецького клубу.

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