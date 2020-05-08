Галатасарай відсторонив Юнес Беланда із першої команди та хоче продати гравця.

Про це повідомляє Fotomac.

Беланда посперечався з фанатом у соцмережах. "Ми тебе не любимо, забирайся додому та залиш нас у спокої", – написав вболівальник на адресу хавбека стамбульців, гра якого давно не влаштовує керівництво та тренерський штаб.

Той не забарився з відповіддю. "Я вже 2 місяці вдома – це тобі нагадуватиме про щось", – відписав Беланда в коментарі.

Буквально за кілька годин після цього стало відомо, що Галатасарай відсторонив марокканця від першої команди. Тренерський штаб не розраховує на 30-річного хавбека в наступному сезоні і хоче продати його. Турки очікують пропозицій від клубів з ОАЕ та Катару.

Раніше, колишній футболіст Динамо поставив ультиматум керівництву турецького клубу.