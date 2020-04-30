Колишній футболіст Динамо поставив ультиматум керівництву турецького клубу

Юнес не проти залишитися у клубі

Джерело - Milliyet.

Колишній футболіст Динамо Юнес Беланда поставив умову керівництву Галатасарая, при виконанні якої погодиться на тимчасове зниження зарплати, що викликано фінансовою кризою, яка настала в клубі через пандемію коронавірусу.

Про це заявив сам гравець.

"Якщо ви продовжите мій контракт, то я прийму ваші умови з тимчасового зниження зарплати", - заявив Беланда.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай і Юнес Беланда обговорюють тимчасове зниження зарплати гравця на 1,5 мільйони євро. Оклад марокканця в Стамбулі становить близько 3,5 мільйонів євро на рік.