Колишній футболіст Динамо поставив ультиматум керівництву турецького клубу

Джерело - Milliyet.
Колишній футболіст Динамо Юнес Беланда поставив умову керівництву Галатасарая, при виконанні якої погодиться на тимчасове зниження зарплати, що викликано фінансовою кризою, яка настала в клубі через пандемію коронавірусу.
Про це заявив сам гравець.
"Якщо ви продовжите мій контракт, то я прийму ваші умови з тимчасового зниження зарплати", - заявив Беланда.
Раніше повідомлялося, що Галатасарай і Юнес Беланда обговорюють тимчасове зниження зарплати гравця на 1,5 мільйони євро. Оклад марокканця в Стамбулі становить близько 3,5 мільйонів євро на рік.