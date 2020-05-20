Скрипник: Підкупило те, що в останні роки Зоря була третьою силою в УПЛ

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник вказав причини переходу у Зорю.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Можливо, в якихось клубах ставляться завдання виграти трофеї, але в Зорі такого не було. Робота тренера - це копітка робота. Якщо ставити завдання, що якщо не потрапляємо в Лігу чемпіонів, то ви йдете, який тренер на це піде? Може, і підуть, аби підписати контракт.