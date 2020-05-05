Луганській Зорі ніяких пропозицій з приводу догравання сезону у Києві не надходило.

Про це заявив головний тренер команди Віктор Скрипник.

"Дограти сезон у Києві? Поки до таких новин ставлюся, як до чуток. Не більше того. Тому і коментувати особливо нічого, хоча бачив, що Десна звернулася в УПЛ з офіційним листом з такою ідеєю.

Зорі ніяких пропозицій не із цього приводу не надходило. Буде тема - будемо обговорювати. Ясно, що треба дограти. І ми готові. Але будь-які дії викликають питання, на які у нас поки немає відповідей.

Щоб гіпотетично міркувати про догравання в Києві, потрібні варіанти, потрібні рішення, які винесе УПЛ. Необхідно обговорити всі організаційні моменти, аж до економічної складової.

З 11 травня уряд пообіцяв послабити карантин. Ми потрапляємо під умову можливості проводити тренування на закритій базі. Наша база, яку ми ділимо з Металургом, знаходиться на околиці міста, тому, як тільки отримаємо офіційне повідомлення про можливість почати тренування, ми до них приступимо. Також перед цим плануємо провести тестування футболістів", - зазначив Скрипник.