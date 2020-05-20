Джерело - football.ua.
Столиця Румунії Бухарест зможе прийняти матчі перенесеного на 2021 рік чемпіонату Європи.
Про це повідомляє Reuters.
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Ніякі обставини не повинні перешкодити проведенню всіх запланованих матчів в Бухаресті в узгоджені дати. Також місто зможе прийняти всіх учасників, які будуть там базуватися.
Бухарест повинен прийняти три поєдинки групового етапу (в тому числі два збірної України) і один матч 1/8 фіналу.
Раніше повідомлялося, що УЄФА може скоротити кількість міст-господарів Євро-2020.