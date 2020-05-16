УЄФА може скоротити кількість міст-господарів Євро-2020

Олександр Чеферін прокоментував організацію Євро-2020

Деякі міста не зможуть прийняти матчі чемпіонату Європи у 2021 році.

Про це розповів президент УЄФА Олександр Чеферін.

"Ідея з проведення турніру в дванадцяти містах у нас залишається. Дев'ять міст вже готові, а от до решти ще є питання. Ми готові їх обговорити.

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Якщо не вийде зіграти в дванадцяти, то цілком можна зробити це в десяти, дев'яти або навіть восьми містах", - розповів Чеферін.

Відзначимо, що Євро-2020 мав пройти з 12 червня по 12 червня в Лондоні, Мюнхені, Баку, Рим, Санкт-Петербурзі, Будапешті, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Глазго, Більбао і Амстердамі.

Проблеми місяць тому з'явилися в Римі, Більбао і Мюнхені.

Нагадаємо, Кубок африканських націй перенесуть через Євро-2020.