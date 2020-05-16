Безус: Збірна України може вистрілити на Євро-2020

Перенесення чемпіонату Європи не позначиться на збірній України.

Про це розповів півзахисник Роман Безус.

"Перенесення Євро-2020 якось позначиться на потенціалі збірної України? Думаю, ні. Останніми роками команда своєю грою підтверджує високий клас, колектив зіграний, заробив авторитет в Європі. Важливо, щоб пандемія відступила й проводилися змагання. Вважаю, у збірної України непогані шанси вистрілити на Євро навіть за рік", - розповів Безус.