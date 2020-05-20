Погорілий: Вигнали з Динамо через маленький зріст

Сергій Погорілий прокоментував свою кар'єру у Динамо

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер грузинського клубу Самтредіа Сергій Погорілий не вважає себе вихованцем київського Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Не можна сказати, що я є вихованцем Динамо. Більшість часу, все дитинство, я був вихованцем Динамо, але в останній рік мене вигнали, бо був маленького зросту.

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Але вважають, що я — вихованець, тому що з мого року тільки один я заграв. Ось в Динамо тренери і приписують, що вони мене виховали", — сказав Погорілий.

Раніше, Погорілий заявляв, що ніколи не грав у складі Поділля.