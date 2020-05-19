Погорілий назвав тренера, який найбільше штрафував за зайву вагу

Колишній воротар ряду українських клубів Сергій Погорілий мав проблеми із зайвою вагою під час футбольної кар'єри.

Про це заявив сам колишній футболіст.

"Чи схильний до зайвої ваги? Нині не спостерігається у мене надмірна вага, але бували у мене рекорди... Якщо зараз - 79, то було і 95.

Це було у Таврії, після відпустки, тобто я проводив її добре.

Які найбільші штрафи за зайву вагу? Хто взагалі у моїй кар'єрі був найбільшим прибічником за це штрафувати? Напевно, Олег Романович [Лужний - прим.]. Він був любителем ваги.... Можна не вміти набивати, грати в футбол, але вагу повинен тримати. Навіть не десятки тисяч, і не гривень, але потім він просив... Ніхто йому не віддавав. Перевірили, жир зняли. Коли Назік ходив, він всю траву навколо будинку з'їв, вже однією травою харчувався. Коли ти хочеш - не виходить, а вага - ще більше. П'єш погань всяку", - зазначив Погорілий.