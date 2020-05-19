 Сергій Погорілий: Хто пише Вікіпедію? Слюсарі? ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Сергій Погорілий: Хто пише Вікіпедію? Слюсарі?

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Сергій Погорілий: Хто пише Вікіпедію? Слюсарі?

Джерело - Чемпіон.

Ексворотар Арсенала та Металіста Сергій Погорілий ніколи не грав за Поділля Хмельницький, як про це пише Вікіпедія.

Про це розповів сам голкіпер у новому проекті Миколи Василькова та Дмитра Дубаса на YouTube - Do Best.

"Я жодного дня не грав за Поділля! Я знаю, що у Вікіпедії написано інакше, але не було такого! Там ще Ужгород приписують. Хто пише цю Вікіпедію!? Слюсарі якісь?. Не було такого. Моєю першою професійною командою була Оболонь".

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