Джерело - Чемпіон.

Ексворотар Арсенала та Металіста Сергій Погорілий ніколи не грав за Поділля Хмельницький, як про це пише Вікіпедія.

Про це розповів сам голкіпер у новому проекті Миколи Василькова та Дмитра Дубаса на YouTube - Do Best.

"Я жодного дня не грав за Поділля! Я знаю, що у Вікіпедії написано інакше, але не було такого! Там ще Ужгород приписують. Хто пише цю Вікіпедію!? Слюсарі якісь?. Не було такого. Моєю першою професійною командою була Оболонь".

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