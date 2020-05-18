Нападник Боруссія Ерлінг Голанд зможе ще більше прогресувати під керівництво Юргена Клоппа у Ліверпулі.

Про це розповів відомий італійський тренер Фабіо Капелло.

"Габарити, швидкість і націленість на ворота Холанда у поєднанні з тренерськими здібностями Юргена Клоппа стали б прекрасним союзом. Цей форвард володіє потрібними якостями для виступу в англійській Прем'єр-лізі, а в складі Ліверпуля він став би ще сильнішим", – розповів Капелло.