 У Серії А дозволили групові тренування та затвердили остаточну версію медичного протоколу | Футбол | Champion.com.ua
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У Серії А дозволили групові тренування та затвердили остаточну версію медичного протоколу

Сьогодні 21:55 855 0
Шанси дограти сезон в Серії А різко підвищилися
У Серії А дозволили групові тренування та затвердили остаточну версію медичного протоколу
#Серія А, #коронавірус

Джерело - sport.ua.

Італійський уряд спільно з Федерацією футболу Італії затвердили остаточну версію медичного протоколу для відновлення сезону у Серії А.

Про це повідомляє La Repubblica.

З протоколу був прибраний пункт про те, що, в разі позитивного тесту на коронавірус в команді, на карантин повинна піти вся команда, а не тільки заражений гравець.

Також у Серії А дозволили групові тренування.

Раніше присутність цього пункту в протоколі призвела до страйку 10 клубів Серії А.

Після цього шанси дограти сезон в Італії різко підвищилися.

Нагадаємо, італійські клуби відмовляються відновлювати тренування.

Раніше повідомлялося, що Серія А відновлює сезон з 13 червня.

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