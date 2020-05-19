У Серії А дозволили групові тренування та затвердили остаточну версію медичного протоколу

Джерело - sport.ua.
Італійський уряд спільно з Федерацією футболу Італії затвердили остаточну версію медичного протоколу для відновлення сезону у Серії А.
Про це повідомляє La Repubblica.
З протоколу був прибраний пункт про те, що, в разі позитивного тесту на коронавірус в команді, на карантин повинна піти вся команда, а не тільки заражений гравець.
Також у Серії А дозволили групові тренування.
Раніше присутність цього пункту в протоколі призвела до страйку 10 клубів Серії А.
Після цього шанси дограти сезон в Італії різко підвищилися.
Нагадаємо, італійські клуби відмовляються відновлювати тренування.
Раніше повідомлялося, що Серія А відновлює сезон з 13 червня.