Італійські клуби відмовляються відновлювати тренування

У Італії незадоволенні медичним протоколом

Італійські футбольні клуби Серії А не вдоволені нинішнім медичним протоколом та відмовляються поновлювати тренування 18 травня.

Про це повідомляє Football Italia.

Клуби не влаштовує те, що в разі виявлення хвороби COVID-19 на 15-денний карантин відправляється вся команда, а не лише гравець або представник персоналу, що захворів. Також у клубах вважають, що медики не можуть нести юридичну відповідальність за захворювання членів команди або персоналу.

Ліга підтвердила, що зустрінеться з Італійською федерацією футболу для обговорення пунктів медичного протоколу, інакше тренування не поновляться.

Раніше повідомлялося, що Серія А відновлює сезон з 13 червня.