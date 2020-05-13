Серія А може відновити чемпіонат всередині червня

Джерело - rbc.

Футбольні клуби італійської Серії А домовилися відновити перерваний через пандемію коронавірусу розіграш чемпіонату з 13 червня.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Сьогодні, 13 травня, на екстреній нараді клуби Серії А ухвалили рішення відновити матчі чемпіонату Італії з 13 червня. Також повідомляється, що клуби отримали від влади Італії дозвіл почати тренування з 18 травня.

Нагадаємо, Клуби Серії A не отримали фінальний платіж за сезон від телевізійних трансляторів.