Джерело - rbc.
Футбольні клуби італійської Серії А домовилися відновити перерваний через пандемію коронавірусу розіграш чемпіонату з 13 червня.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Сьогодні, 13 травня, на екстреній нараді клуби Серії А ухвалили рішення відновити матчі чемпіонату Італії з 13 червня. Також повідомляється, що клуби отримали від влади Італії дозвіл почати тренування з 18 травня.
Нагадаємо, Клуби Серії A не отримали фінальний платіж за сезон від телевізійних трансляторів.