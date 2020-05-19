Змагання у футбольній Першій лізі варто закінчувати у тому вигляді, який зараз в таблиці.

Про це заявив президент Прикарпаття Василь Ольшанецький.

"Не бачимо сенсу відновлювати чемпіонат. Для кого ми будемо грати? Для порожніх трибун. Якщо УПЛ ще десь транслює телебачення, то у нас тільки один матч у турі показує Xsport. Немає сенсу ризикувати людьми.

Ми можемо почати, а через тур-другий закінчити. Зараз будь-яку область можуть закрити в будь-який момент. Ми ж бачимо, що не йде на спад коронавірусу. І це ще без масового тестування.

Треба закінчувати в тому вигляді, який зараз в таблиці. Зі збереженням обміну між лігами в цій таблиці. Щоб все було чесно і прозоро. Я розумію, що у деяких команд амбіції перевершують. Але хто ж їм не давав грати?

У таблиці заслужені результати - ніхто не скаже, що щось сфальсифіковано, хтось комусь заважав. Є команди, які добре себе почувають у фінансовому плані. Але є і команди, за якими взагалі невідомо, чи будуть вони існувати", - сказав Ольшанецький.