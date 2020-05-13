ФІФА скасувала церемонію вручення нагород The Best-2020

По Золотому м'ячу рішення поки немає

ФІФА не збирається проводити щорічну церемонію вручення нагород The ​​Best FIFA Football Awards цього року.

Про це повідомляє Marca.

Рішення прийнято у зв'язку із пандемією коронавірусу в світі.

На цей час не перенесений тільки один турнір, який повинен пройти в цьому році під егідою ФІФА - це клубний чемпіонат світу, змагання заплановане на грудень. Видання France Football ще не прийняло рішення з приводу Золотого м'яча - чи буде визначений лауреат цього року або ж ні.

Чинним володарем нагороди The Best є нападник Барселони Ліонель Мессі. У боротьбі за приз він випередив Вірджила Ван Дейка (Ліверпуль) та Кріштіану Роналду (Ювентус).

Раніше повідомлялося, що у ФІФА розглядають перехід на календар весна-осінь.

Нагадаємо, головний медик ФІФА виступив проти відновлення чемпіонатів.